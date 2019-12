Calciomercato Milan – Borini ad un passo dall’addio: andrà al Genoa

CALCIOMERCATO MILAN – Una stagione vissuta completamente ai margini della squadra. Questo, finora, il destino di Fabio Borini, in partenza a gennaio come confermato dalle parole del suo agente nei giorni scorsi. Secondo quanto riferisce l’esperto di mercato Nicolò Schira la destinazione designata sarà il Genoa. Il club rossoblù, che ancora deve scegliere la sua guida tecnica, è in procinto di effettuare una vera e propria rivoluzione in tempi brevi, rivoluzione di cui lo stesso Borini sarà protagonista. I dirigenti del Milan invece non hanno intenzione di stravolgere la squadra, continua a leggere >>>

