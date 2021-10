Bologna-Milan, allenamento in parte col gruppo per Schouten | News

Jerdy Schouten, centrocampista del Bologna, ha svolto parte dell'allenamento insieme ai suoi compagni di squadra

Secondo quanto riferisce il Bologna sul proprio sito ufficiale, Jerdy Schouten ha svolto parte dell'allenamento insieme al resto del gruppo. Il centrocampista olandese, ai box da più di mese a causa di un problema muscolare, tenta il recupero per la partita di sabato sera contro il Milan. Sicuri assenti, invece, gli infortunati Bonifazi e Kingsley. Le Top News di oggi sul Milan: idea argentina per l'attacco, speranza per Ante Rebic