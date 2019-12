Bologna, Mihajlovic: “Sono alla fine del tunnel, si vede il sole”

NEWS – Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, che ha vinto il Premio Leggenda ai Gazzetta Sports Awards nella serata di ieri, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Ho cominciato a fare questo lavoro grazie a Mancini, una delle soddisfazioni più grandi è stata fare il c.t. della mia nazionale. Poi quando sono andato al Milan, o alla Sampdoria, ma anche a Bologna: lo scorso anno abbiamo fatto un mezzo miracolo”

Sulle sue condizioni: "Si vede il sole, siamo alla fine del tunnel. L'affetto ricevuto mi ha aiutato. Io non volevo fare l'eroe, affronto i problemi così. Non mi piace scappare. Ho continuato a fare il mio lavoro perché mi faceva sentire vivo. Non vedevo l'ora di vedere l'allenamento dei miei in diretta in tv dall'ospedale. Sono cose che mi tenevano in vita. Ma soprattutto la mia famiglia, mia moglie Arianna, i miei figli. Le tifoserie, il mondo del calcio, ho sentito tutti vicino".

