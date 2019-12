Calciomercato Milan – Calabria, possibile rinnovo per il terzino

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il periodo per Davide Calabria non è facile, visto che le gerarchie sulla fascia destra sono cambiate con Andrea Conti che ha effettuato il sorpasso, tuttavia potrebbero esserci delle importanti novità all’orizzonte.

Nei giorni scorsi, infatti, c’è stato un incontro tra Alessandro Lucci e il Milan in cui si è parlato del rinnovo di contratto del terzino. Calabria ovviamente non è contento di aver perso il posto da titolare, ma con accoglierebbe il prolungamento con grande entusiasmo. Intanto Maldini e Boban cercano un regista: ecco tutti nomi possibili, continua a leggere >>>

