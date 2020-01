Biasin: “Ibra non può fare miracoli: sono gli altri 10 che si devono svegliare”

NEWS MILAN – Ospite negli studi di Sky Sport 24, il giornalista di Libero Fabrizio Biasin ha parlato così del ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan: “Ibra non può fare miracoli. Sono gli altri dieci che si devono svegliare. Ieri il Milan ha giocato come a Bergamo, ma non aveva di fronte l’Atalanta per sua fortuna. Nel Milan ci sono limiti tecnici evidenti. Il Milan non solo segna poco, ma non tira mai. E’ una cosa incredibile”. Intanto, brutte notizie per Todibo con il Milan che avrebbe cambiato obiettivo in difesa>>>

