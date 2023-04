Barcellona, i guai non finiscono: chiusa anche BarçaTv | News

Il Barcellona continua a versare in una situazione difficile e nelle ultime ore è arrivata un'altra decisione che rende evidenti le complicate condizioni in cui si trovano i blaugrana. Secondo quanto riferito da 'Calcio e Finanza', infatti, è stata chiusa anche BarçaTv , dopo 24 anni di attività.

I dipendenti, per altro, avrebbero appreso la decisione solamente nelle ultime ore. Di questi 14 sono inseriti nel libro paga del club, dal momento in cui sono lavoratori dei Barça Studios, mentre gli altri 150 sono stati pagati da Telefonica, ma comunque in condizioni talmente precarie da indire diversi scioperi. Nonostante ciò l'idea sarebbe quella di proseguire con BarçaTv, ma solo in streaming su internet e con limitazioni sulla copertura.