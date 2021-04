Baiocchini: “Attacco, il Milan vuole prendere uno che può diventare Ibra”

Manuele Baiocchini, in diretta da Casa Milan, ha parlato dell'idea del club rossonero di prendere un attaccante per la prossima stagione

Manuele Baiocchini, in diretta da Casa Milan, ha parlato dell'idea del club rossonero di prendere un attaccante per la prossima stagione. Queste le dichiarazioni: "Fare un investimento in attacco è nei pensieri del Milan. In quella posizione Leao non ha convinto, non tanto per i pochi gol segnati in questa stagione, ma per il fatto che in tante partite, soprattutto nell'ultimo mese e mezzo, è stato spesso impalpabile tanto da costringere Pioli a dover cambiare modulo. Un investimento per il futuro il Milan lo vuole fare, regalando a Pioli un apprendista di Ibra, cioè uno che può diventare Ibra, ma che se non gioca perché c'è lo svedese sta in panchina senza fare storie. Penso allo Scamacca della situazione, a Vlahovic, anche se lui sta assumendo una dimensione un po' più importante, a Malen del PSV, a Belotti del Torino che va in scadenza nel 2022 e può essere un'opportunità di mercato. Ho detto qualche nome per dire che è quello il tipo di giocatore che sta cercando il Milan". Intanto Zlatan Ibrahimovic è pronto alla firma con il Milan: in serata arriva il rinnovo