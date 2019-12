Atalanta-Milan, Romagnoli: “Andremo lì per fare la partita perfetta”

ATALANTA-MILAN – Alessio Romagnoli, capitano del Milan di Stefano Pioli, ha parlato a San Siro in occasione della festa di Natale del settore giovanile in vista della gara di domenica contro l’Atalanta a Bergamo. “Il Milan ha l’obbligo di vincere ogni partita, l’Atalanta è una squadra molto forte, sono stati bravissimi a qualificarsi agli ottavi di Champions, dobbiamo andare lì per giocare la partita perfetta”. Qui, invece, le dichiarazioni di Gigio Donnarumma>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter/// Instagram/// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android