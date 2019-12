Atalanta-Milan, i precedenti rossoneri in casa dei bergamaschi

ULTIME NEWS MILAN – Alle 12:30 Atalanta-Milan aprirà la domenica della Serie A, in quella che sarà l’ultima giornata del 2019. I rossoneri, in caso di vittoria, si avvicinerebbero ai bergamaschi e farebbero un bel balzo in classifica. Consultando le statistiche del Diavolo in caso dell’Atalanta, i precedenti sono decisamente incoraggianti, sia dal punto di vista dei gol che dei risultati. Il Milan, infatti, ha trovato il gol in 26 delle ultime 27 trasferte di Serie A contro l’Atalanta, registrando solo quattro sconfitte nel parziale (16 vittorie, 7 pareggi). Sono ufficiali le scelte di Stefano Pioli: che sorpresa nella formazione, continua a leggere >>>

