Atalanta-Milan, Donnarumma quasi in lacrime al triplice fischio

ATALANTA-MILAN – Come testimoniano le immagini del Gewiss Stadium, il portiere del Milan Gigio Donnarumma è uscito dal campo quasi in lacrime al triplice fischio finale. Il preparatore dei portiere Luigi Turci e il fratello maggiore Antonio lo hanno rincuorato e consolato con il classe ’99 visibilmente amareggiato per l’umiliante sconfitta subita quest’oggi. Per sapere il voto in pagella del portiere campano, continua a leggere>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android