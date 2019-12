Atalanta-Milan 5-0, le pagelle rossonere: debacle totale, nessuna sufficienza

Una partita che non c’è stata. Atalanta-Milan ha visto il dominio netto dei bergamaschi che hanno umiliato i rossoneri per 5 gol a 0. Nessuna sufficienza per il Milan, che difficilmente riuscirà a rientrare in corsa per la zona Europa. Vediamo insieme le nostre pagelle!

VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA