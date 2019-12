Atalanta-Milan, Bonaventura: “Dobbiamo fare del nostro meglio per vincere”

ULTIME NEWS MILAN – Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, ai microfoni di ‘Milan Tv’, ha parlato a pochi minuti dal match tra Atalanta e Milan. Ecco le sue dichiarazioni: “Abbiamo lavorato bene in settimana, cercheremo di fare il nostro meglio. E’ sempre una bella emozione ritornare qui, ho tanti ricordi legati a Bergamo e sono contento di essere qua. Spero di fare una bella partita. L’Atalanta è difficile da affrontare, ha qualità e intensità e dobbiamo fare del nostro meglio per cercare di vincere”. Intanto ecco le scelte ufficiali di Stefano Pioli per Atalanta-Milan, continua a leggere >>>

