ULTIME NEWS – Dopo la conferenza stampa di presentazioni di ieri, Carlo Ancelotti ha postato poco fa su Instagram un messaggio per i tifosi dell’Everton. “Non vediamo l’ora di iniziare e lavorare per i nostri obiettivi. Andiamo Everton!”, le poche parole scritte dall’ex allenatore di Milan e Napoli sui social. Esordio per Ancelotti a Santo Stefano in casa contro il Burnley. Intanto, la Fiorentina ha annunciato il suo nuovo tecnico>>>

