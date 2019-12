Everton, Ancelotti si presenta: “Sono in uno dei top club inglesi. C’è ambizione”

NEWS MILAN – Carlo Ancelotti è stato presentato oggi come nuovo manager dell’Everton: ecco le parole dell’ex tecnico del Napoli e del Milan. “Sono emozionato di essere qui, in uno dei più grandi club d’Inghilterra. Squadra e società mi piacciono, qui c’è molta ambizione e una grande storia, la rosa è buona. Sono qui per migliorare la squadra e aggiungere qualità, proverò a fare del mio meglio. Il nostro obiettivo è essere competitivi in Premier League, di essere a ridosso dei vertici della classifica, e di esserlo anche in Europa. Non accadrà subito ma dobbiamo lavorarci. Ambire per noi significa provare a vincere ed essere competitivi, l’obiettivo è qualificarci per una competizione europea. Vincere trofei deve essere un sogno per questo club e per i suoi tifosi e io sono qui per provarci. Servirà tempo, ma lavorando insieme possiamo raggiungere questi traguardi. Ai tifosi dico: state accanto alla squadra come sempre perché è importante per i calciatori avere il vostro supporto. Mi piacerebbe lavorare insieme ai nostri sostenitori, sogno di portare successo all’Everton”. Queste, invece, le parole di Matteo Salvini sulla sconfitta dei rossoneri>>

