Altafini: “Ibrahimovic? Il suo contributo al Milan sarà molto blando”

NEWS MILAN – Jose Altafini, ex attaccante rossonero, intervenuto in collegamento telefonico con Radio Sportiva, ha parlato del Milan e dell’esordio di Zlatan Ibrahimovic contro la Sampdoria: “Ibrahimovic? Più di così non poteva fare, da rivedere quando sarà in forma, per ora non possiamo giudicarlo. Una volta era l’uomo partita, oggi non più, il suo contributo potrà essere molto blando”.

Sulla crisi rossonera: “Obiettivo stagionale del Milan? Cercare di fare più punti possibile per evitare di avere problemi. Non è facile per i dirigenti sistemare la squadra in questa situazione. Pioli? Lavora con quello che ha. Ci sono giocatori che non riescono a fare un cross decente…”

