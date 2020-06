Verso Spal-Milan, le immagini dell’allenamento odierno dei rossoneri (FOTO)

MILAN NEWS – Nemmeno il tempo di godersi l’importante vittoria contro la Roma, per il Milan è già tempo di guardare avanti. Il match contro la Spal, in programma mercoledì 1 luglio alle ore 21:45, è imminente; per questo motivo i calciatori sono ritornati subito al lavoro in quel di Milanello. Il club rossonero, attraverso i propri profili social, ha condiviso alcuni scatti proprio dell’allenamento odierno.

