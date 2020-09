Verso Shamrock Rovers-Milan: Ibrahimovic, allenamento in gruppo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Buone notizie per Stefano Pioli in vista di Shamrock Rovers-Milan di giovedì sera, gara valida per il secondo turno preliminare di Europa League.

Ibrahimovic torna ad allenarsi con gli altri

Secondo quanto riferito da ‘Calciomercato.com‘, infatti, Zlatan Ibrahimovic si sta allenando in gruppo con i compagni presso il centro sportivo rossonero di Milanello.

Aumentano le possibilità di vedere Ibrahimovic in campo giovedì

Ibrahimovic ha iniziato in gruppo la sessione mattutina e, pertanto, aumentano in maniera considerevole le chance di vederlo in campo il 17 settembre a Dublino, Irlanda, per la prima gara ufficiale della stagione del Diavolo.

MILAN SU FEDERICO CHIESA? ECCO LE ULTIME DI MERCATO SULLA TRATTATIVA >>>