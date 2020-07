Verso Napoli-Milan, l’allenamento odierno dei rossoneri (Video)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il Milan post-coronavirus piace e vuole continuare a stupire. Dopo le straordinarie vittorie contro Lazio e Juventus, i rossoneri affrontano il Napoli domenica 12 luglio alle ore 21:45 allo stadio San Paolo. Un match che sa di scontro diretto per l’Europa League, con gli azzurri lontani soltanto 2 punti in classifica. Il profilo Twitter del club rossonero ha mostrato come i calciatori si stanno preparando a questo big-match. Ecco il video.

