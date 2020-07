Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Bustos obiettivo rossonero. Le ultime

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Nelle ultime ore stanno rimbalzando con insistenza le parole di Ibrahimovic, che ha praticamente parlato a tutte le emittenti televisive. Oltre alla solita enorme autostima con conseguenti parole sullo scudetto, lo svedese ha sottolineato la sua precaria situazione al Milan. Ancora non c’è stato nessun contatto tra le parti per discutere il rinnovo e dunque il futuro rimane un rebus ancora da risolvere.

Molte sono le voci che vogliono un suo addio a fine stagione, considerando il rapporto non idilliaco con Ivan Gazidis e il modo di pensare di Ralf Rangnick, improntato su giovani talenti da valorizzare. Motivi più che validi che fanno pensare che queste possano essere le sue ultime partite con il Milan. Qualora questo dovesse accadere, i rossoneri dovranno cercare un sostituto per colmare la voragine data dal suo addio.

Secondo quanto riferiscono dalla Spagna, precisamente ‘todofichajes.net’, il Milan starebbe valutando con attenzione il profilo di Nahuel Bustos, attaccante classe 1998 del Talleres. Nelle scorse ore ci sarebbe stato un incontro tra l’intermediario Alessandro Lucci e il club rossonero per discutere dell’eventuale fattibilità dell’operazione. Il sito spagnolo si dice sicuro che il giovane giocatore giocherà in Europa, con il Diavolo e il Siviglia in prima linea per assicurarsi le sue prestazioni.

Il contratto di Bustos scadrà nel 2021, una situazione che mette alle spalle al muro il suo club di appartenenza, che non potrà chiedere più di 5-6 milioni di euro per lasciarlo partire. Situazione in aggiornamento, il Milan si muove per l’eventuale post-Ibrahimovic.

