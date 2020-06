Verso Milan-Roma, il report dell’allenamento odierno: presente Massara

MILAN NEWS – (fonte: acmilan.com)

“Penultimo allenamento questo pomeriggio a Milanello prima della rifinitura di domani in preparazione del prossimo incontro di campionato che vedrà i rossoneri affrontare la Roma domenica 28 a San Siro alle ore 17.15. A Milanello per assistere all’allenamento presente il direttore sportivo Frederic Massara.

Squadra in campo alle 17.00 sul rialzato alle spalle degli spogliatoi per il riscaldamento con una serie di torelli a tema. Terminata la fase di attivazione muscolare il gruppo si è spostato sul campo ribassato dove Mister Pioli ha diretto la parte tattica dell’allenamento odierno. Come di consueto partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi.

Il programma di domani, sabato 27 giugno, prevede la rifinitura alle ore 17.00″.

