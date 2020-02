Verso Milan-Genoa, partitella tattica a Milanello: il report

NEWS MILAN – Terzo allenamento settimanale per la squadra in vista di Milan-Genoa, 26° giornata di Serie A in programma domenica 1° marzo alle 12.30 a San Siro. Presenti al Milanello Sports Center di Carnago, anche Paolo Maldini e Frederic Massara: i due dirigenti hanno assistito all’intera seduta.

Ecco il report della giornata dai colleghi di acmilan.com: prima la consueta attivazione muscolare in palestra. Successivamente il gruppo rossonero si è spostato sul campo centrale dove ha proseguito nel riscaldamento effettuando alcuni torelli alle spalle delle porte. Terminata la prima fase di lavoro, spazio alla tattica con una partita in famiglia di circa un’ora.

Per domani, venerdì 28 febbraio, è previsto ancora un solo allenamento al mattino, con il ritrovo a Milanello fissato per colazione.

Intanto novità su Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese è pronto ad accettare un’altra stagione al Milan, e sarebbe anche un elemento catalizzante per il calciomercato della prossima estate: continua a leggere >>>

