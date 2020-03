Verso Milan-Genoa, ecco il report dell’allenamento di oggi

NEWS MILAN – (fonte: acmilan.com)

Penultimo allenamento in ottica Genoa – prossima avversaria dei rossoneri domenica 8 marzo a San Siro alle ore 15.00 – questa mattina a Milanello, dove la squadra si è ritrovata per colazione prima di scendere negli spogliatoi.

IL CAMPO

Svolta l’attivazione muscolare in palestra, come di consueto la squadra si è spostata sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, dove ha iniziato con alcune esercitazioni atletiche – eseguite tra gli ostacoli bassi e le sagome – focalizzate sulla rapidità. Terminata la prima parte del lavoro, spazio al pallone per una serie di esercizi tecnici seguiti da alcune partitelle a tema su campo ridotto. Ha chiuso la seduta una partitella libera.

SABATO 7 MARZO

Il programma di domani, sabato 7 marzo, prevede un solo allenamento al mattino alle 10.30 che si svolgerà a San Siro. Al termine, squadra libera fino alle 19.30, orario di inizio del ritiro a Milanello.

