Verso Milan-Atalanta: palestra e campo oggi per i rossoneri a Milanello

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – Squadra al lavoro anche questa mattina dopo la vittoria ottenuta ieri sera dai rossoneri a Reggio Emilia in occasione di Sassuolo-Milan. Presenti a Milanello anche Paolo Scaroni, Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT – Allenamento defaticante in palestra per i titolari di ieri sera, in campo il resto della rosa. Sul rialzato alle spalle degli spogliatoi il gruppo ha iniziato con l’attivazione muscolare e una serie di torelli a tema prima di lavorare sul possesso palla. Cross e tiri in porta per proseguire l’allenamento terminato con la consueta partitella su campo ridotto.

GIOVEDÌ 23 LUGLIO – Per domani, giovedì 23 luglio, il programma prevede la conferenza stampa di mister Stefano Pioli alle ore 14:00 mentre la rifinitura è prevista nel pomeriggio alle ore 18:00. LEGGI QUI LE ULTIME NEWS SULLE CONDIZIONI DI SIMON KJAER E SAMU CASTILLEJO >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓