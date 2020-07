Verso Milan-Atalanta: affaticamento per Kjaer; domani Castillejo in gruppo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, il difensore Simon Kjaer, classe 1989, uscito malconcio ieri sera dal ‘Mapei Stadium‘ in occasione di Sassuolo-Milan 1-2, ha riportato soltanto un affaticamento muscolare.

Il danese Kjaer ha svolto un allenamento defaticante ma resta comunque in dubbio per Milan-Atalanta, gara in programma venerdì sera, alle ore 21:45, a ‘San Siro‘. Buone notizie, invece, arrivano sul fronte Samuel ‘Samu’ Castillejo, esterno spagnolo classe 1995 che si era infortunato a Ferrara contro la Spal.

Domani, infatti, Castillejo dovrebbe aggregarsi nuovamente al gruppo del tecnico Stefano Pioli e, pertanto, potrebbe essere convocato per Milan-Atalanta. CLICCA QUI PER SCOPRIRE LE CONDIZIONI DI SALUTE DI CAPITAN ALESSIO ROMAGNOLI >>>

