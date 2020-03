Verso Juventus-Milan: uno contro uno e possesso palla a Milanello

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Nuova mattinata di lavoro a Milanello, con i rossoneri proiettati sempre di più a Juventus-Milan, ritorno della semifinale di Coppa Italia in programma mercoledì 4 marzo alle ore 20:45 all’Allianz Stadium. A Torino, in casa della Juventus, si partirà dall’1-1 dell’andata.

IL REPORT – Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare, abbinata a una serie di esercizi sulla forza eseguiti utilizzando degli attrezzi. Terminato questa fase, la squadra si è spostata sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi dove ha effettuato un’esercitazione tecnica basata su una serie di uno contro uno eseguiti alla massima intensità possibile; dopodiché, spazio a un’esercitazione sul possesso palla prima di concludere con una partitella su campo ridotto.

LUNEDÌ 2 MARZO – Per domani, lunedì 2 marzo, è previsto un solo allenamento al mattino: ritrovo a Milanello per colazione. Per vedere le foto dell’allenamento odierno, continua a leggere >>>

