Verso Inter-Milan – Milanello, il racconto della seduta mattutina

Squadra a Milanello questa mattina per il penultimo allenamento in preparazione del Derby: presenti a Milanello per assistere all’allenamento Paolo Maldini e Frederic Massara.

Gruppo in palestra dove ha svolto l’attivazione muscolare ed una serie di esercizi sulla forza, prima di uscire sul campo rialzato alle spalle degli spogliatoi per proseguire la fase di riscaldamento con un torello nel cerchio di centrocampo. A seguire la fase tattica dell’allenamento.Alcune esercitazioni tecniche e la partitella su campo ridotto hanno chiuso il lavoro odierno. Prima parte di lavoro in gruppo per Ibra, che poi ha proseguito nel lavoro personalizzato.

Il programma di domani, sabato 8 febbraio, prevede alle ore 13.00 la conferenza stampa di Mister Pioli e a seguire, alle 16.00, l’allenamento di rifinitura.

