Verso Fiorentina-Milan: prove tattiche a Milanello. Il report dell’allenamento

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Rossoneri di nuovo al lavoro, questa mattina, a Milanello per il penultimo allenamento in preparazione di Fiorentina-Milan, trasferta di campionato a Firenze, prevista per sabato 22 febbraio alle ore 20:45. Ad assistere all’allenamento erano presenti anche i dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara.

IL REPORT – Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare prima di uscire sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, dove il gruppo ha svolto con una serie di torelli a tema; nel frattempo, i portieri hanno effettuato una sessione specifica agli ordini del preparatore Luigi Turci. Terminata la prima parte per la squadra, spazio ad alcune esercitazioni tattiche. Infine si è giocata una partitella su campo ridotto.

VENERDÌ 21 FEBBRAIO – Per domani, venerdì 21 febbraio, alla vigilia di Fiorentina-Milan, il programma prevede la rifinitura al mattino; a seguire, alle ore 13:30, la conferenza stampa di mister Stefano Pioli. Nel pomeriggio, poi, da Milano Malpensa, la partenza in aereo per Firenze. Intanto, al ‘Franchi‘, il Diavolo è pronto a presentare, in uno stato di grazia, il suo nuovo eroe … continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android