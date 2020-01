Verso Cagliari-Milan: concentrazione massima. Il report dell’allenamento

NEWS MILAN (fonte: acmilan.com) – Penultimo allenamento al ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA) in preparazione di Cagliari-Milan, trasferta di sabato 11 gennaio alla ‘Sardegna Arena‘ con calcio d’inizio alle ore 15.00.

IL REPORT – Squadra pronta in palestra alle ore 11:00 per iniziare l’attivazione muscolare svolta all’interno della struttura prima di uscire sul campo centrale dove il gruppo ha terminato il riscaldamento con alcuni torelli.

Lavoro atletico con una serie di allunghi prima di iniziare la fase tattica dell’allenamento odierno che si è chiuso con la consueta partitella su campo ridotto.

DOMANI – Il programma di domani, venerdì 10 gennaio, prevede l’allenamento di rifinitura al mattino e a seguire, alle ore 14:00, la conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli. La partenza per Cagliari è prevista alle ore 17:00 da Milano Malpensa. Per scoprire come e dove vedere la partita del Milan in tv, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android