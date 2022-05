Verona-Milan, nessun problema per Ibrahimovic e Tomori

Per il Milan di Stefano Pioli tutti a disposizione per la gara contro l'Hellas Verona: in gruppo anche Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori

Salvatore Cantone

Buone notizie per il Milan di Stefano Pioli in vista della partita di domenica contro l'Hellas Verona. Come viene riportato da Sky Sport, tutti si sono allenati in gruppo, ad eccezione ovviamente di Simon Kjaer, che rientrerà nella prossima stagione.

Nessun problema dunque neanche per Zlatan Ibrahimovic e Fikayo Tomori. Sul secondo c'era un po' di preoccupazione, visto che nella giornata di ieri aveva svolto un allenamento differenziato, ma l'ex Chelsea partirà titolare anche nella sfida contro il Verona. Panchina invece per lo svedese, pronto a subentrare a gara in corso. Intanto ecco un talento che si sta mettendo in luce in Serie A.

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI