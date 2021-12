Udinese-Milan: Pioli ha diretto regolarmente l’allenamento a Milanello

Stefano Pioli, alla vigilia di Udinese-Milan, ha diretto l'allenamento a Milanello, nonostante in mattinata avesse una leggera influenza

Un inconveniente di salute che, in mattinata, aveva convinto il Milanad annullare la conferenza stampa di presentazione della sfida della 'Dacia Arena', inizialmente prevista per oggi pomeriggio alle ore 14:00 presso lo stesso centro sportivo rossonero di Milanello. Milan, sulla trequarti un colpo per far sognare i tifosi! Le ultime >>>