Stella Rossa-Milan, il report di oggi da Milanello

Stella Rossa-Milan, il report di oggi

Giornata di lavoro a Milanello in vista della gara di Belgrado contro la Stella Rossa in programma giovedì alle 18.55: ecco il report di oggi della squadra di mister Pioli.

Fonte acmilan.com – Ripresa degli allenamenti questo pomeriggio a Milanello dopo il giorno di riposo concesso ieri. Ritrovo per pranzo presso il centro sportivo prima di scendere negli spogliatoi per l’allenamento: la concentrazione è tutta sul prossimo impegno ufficiale che vedrà i rossoneri impegnati a Belgrado, giovedì 18 febbraio alle 18.55, contro la Stella Rossa nella gara di andata dei Sedicesimi di Europa League.

IL REPORT

Squadra divisa in due gruppi dopo l’attivazione muscolare svolta in palestra. Gli undici impegnati a La Spezia hanno proseguito nel lavoro di scarico all’interno della struttura prima di uscire sul campo per il lavoro aerobico; gli altri componenti della rosa hanno proseguito il riscaldamento con una serie di esercizi atletici e alcuni torelli a tema. La sessione è proseguita con esercitazioni tecniche svolte alla massima intensità possibile, partitella su campo ridotto per chiudere la giornata.

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO

Per domani, martedì 16 febbraio, il programma prevede un solo allenamento al mattino.

