Napoli, retroscena sulla seduta odierna: Spalletti si inventa un falso nove

Ecco un retroscena in merito alla seduta odierna del Napoli in vista del Milan, con Luciano Spalletti che si è inventato un falso nove

Tra pochi giorni andrà in scena una delle partite più importanti della stagione e, probabilmente, una delle più interessanti dell'ultimo periodo. Dopo lo 0-4 del 'Maradona', infatti, si ritroveranno a 'San Siro' Milan e Napoli , per quella che è l'andata dei quarti di finale di Champions League .

Secondo le ultime indiscrezioni Victor Osimhen non dovrebbe essere della partita dopo l'infortunio rimediato qualche giorno fa ed ha svolto un lavoro individuale. Giovanni Simeone , uscito dal campo per problemi muscolari contro il Lecce ha fatto terapie e anche lui potrebbe essere fuori gioco contro il Diavolo.

Come riferito da la Repubblica, anche Giacomo Raspadori ha svolto un lavoro personalizzato in campo per precauzione e Luciano Spalletti si è trovato senza prime punte di ruolo, trovandosi costretto a inventarsi Khvicha Kvaratskhelia come falso nove. Milan, occasione a parametro zero dal Real Madrid >>>