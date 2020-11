Napoli-Milan, le immagini dell’allenamento rossonero odierno (Foto)

Napoli-Milan, le immagini dell’allenamento rossonero

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Si rivedono i primi nazionali in quel di Milanello. Mancano solo tre giorni al big-match dell’8^ giornata di Serie A tra Napoli e Milan, per questo motivo i rossoneri stanno lavorando duro per preparare al meglio una partita che vorrebbe dire tanto in termini di entusiasmo e classifica. Il club rossonero, attraverso il proprio profilo Facebook, ha condiviso alcune immagini dell’allenamento odierno. Ecco il post.

