Milanello, l’allenamento di oggi della squadra di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS (fonte:acmilan.com)

Continua la preparazione estiva dei rossoneri di Mister Pioli. Questa mattina, a Milanello, la squadra si è ritrovata alle 9.30 per la colazione.

IL REPORT

In campo alle 10.15, i giocatori hanno iniziato con una prima parte dedicata all’attivazione muscolare. La squadra, poi, si è suddivisa in quattro gruppi: uno è rimasto nel tendone effettuando dei percorsi anaerobici, un altro ha svolto un lavoro aerobico attraverso delle ripetute sul campo rialzato alle spalle della palestra, mentre il resto della rosa si è spostato sul campo laterale per una serie di esercitazioni tecniche e tiri in porta.

SABATO 29 AGOSTO

Per la giornata di sabato, a Milanello, il programma prevede ancora un allenamento mattutino a partire dalle 10.30.

