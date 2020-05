Milanello: allenamento pomeridiano anche per Ibrahimovic

MILAN NEWS – Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, anche Zlatan Ibrahimovic, dopo Davide Calabria ed Ismaël Bennacer, si è allenato nel pomeriggio presso il ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA).

Lo svedese, rientrato ieri pomeriggio in Italia, trascorrerà i 14 giorni di quarantena obbligatoria proprio all’interno del centro sportivo rossonero di Milanello, dove dormirà, mangerà e, lontano dagli altri, quando questi saranno andati via, si allenerà potendo usufruire, così, dell’intera struttura tutta per lui.

Il miglior modo, forse, che ha Ibrahimovic per restare in forma in vista di un'eventuale ripresa del campionato.