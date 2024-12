Il difensore brasiliano Thiago Silva , classe 1984 , in rossonero per tre stagioni dal 2009 al 2012 , con 119 presenze e 6 gol all'attivo e uno Scudetto e una Supercoppa Italiana in bacheca, ha visto infatti l'allenamento accanto al suo ex compagno di squadra nel Milan di Leonardo e Massimiliano Allegri .

Assente Okafor, out per la partita contro i serbi

La visita dell'attuale centrale del Fluminense, passato in carriera anche per PSG e Chelsea, è senza dubbio una bella notizia per il Diavolo. Per Fonseca, però, c'è anche una brutta notizia in vista di Milan-Stella Rossa di domani. Noah Okafor, infatti, non ha preso parte all'allenamento di rifinitura e, di fatto, è fuori causa per il match europeo contro i serbi. Per l'attaccante svizzero, una lombosciatalgia.