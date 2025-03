Milan, stamattina allenamento di rifinitura: Walker recupera per la Lazio

Il Milan stasera gioca contro la Lazio, ma svolgerà un allenamento di rifinitura in mattinata a Milanello: Kyle Walker recupera e forse gioca

Questa sera, alle ore 20:45 , il Milan di Sérgio Conceição riceverà la Lazio di Marco Baroni a 'San Siro' per la 27^ giornata della Serie A 2024-2025 . Nonostante, però, oggi sia giorno di partita, i rossoneri svolgeranno un allenamento di rifinitura in mattinata nel centro sportivo di Milanello .

Conceição, pertanto, proverà stamattina la formazione da opporre all'undici biancoceleste in una gara da vincere a tutti i costi per rimanere aggrappati al treno della qualificazione ad una competizione europea per la prossima stagione. La novità di giornata è il recupero di Kyle Walker, assente dal ritorno dei playoff di Champions League contro il Feyenoord.