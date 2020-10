Milan-Roma, il report dei rossoneri da Milanello | Serie A news

Milan-Roma, il report dei rossoneri

Penultimo allenamento per i rossoneri, questo pomeriggio a Milanello, in vista della sfida contro la Roma, in programma lunedì 26 ottobre alle 20.45 a San Siro, valida come posticipo della quinta giornata di campionato.

IL REPORT

La sessione è iniziata in palestra, dove la squadra ha effettuato l’attivazione muscolare prima di scendere in campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, per proseguire il riscaldamento con una serie di torelli. Poi lavoro tecnico grazie ad alcune esercitazioni svolte alla massima intensità possibile, a seguire una fase dedicata al possesso palla ha preceduto la parte tattica del programma odierno. Infine, partitella su campo ridotto.

DOMENICA 25 OTTOBRE

Per domenica, alla vigilia di Milan-Roma, a Milanello sono previste alle 14.00 la conferenza stampa di Mister Pioli e alle 17.30 la rifinitura della squadra.

