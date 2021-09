Milan, riprendono gli allenamenti: ci saranno anche Messias e Bakayoko

Il Milan torna ad allenarsi questo pomeriggio a Milanello. Saranno presenti anche Junior Messias e Tiémoué Bakayoko, nuovi acquisti rossoneri

Quella odierna, però, sarà una seduta di allenamento importante in quanto vi parteciperanno, per la prima volta, gli ultimi due acquisti del Milan nel calciomercato estivo 2021. Saranno infatti presenti a Milanello, per allenarsi agli ordini di mister Pioli e per la prima volta con i compagni di squadra, sia Junior Messias sia Tiémoué Bakayoko, rispettivamente nuovo numero 30 e nuovo numero 41 del Diavolo. Milan, il resoconto finale del calciomercato estivo 2021 >>>