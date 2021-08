Nazionali, sono 12 i convocati del Milan: ecco tutti i loro impegni

Il campionato di Serie A si ferma per gli impegni delle Nazionali. Il Milan, come al solito, manda in giro per il mondo tanti suoi calciatori

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) - Tanti rossoneri impegnati su diversi fronti. Tornano le nazionali, nella prima finestra a loro dedicata nella stagione 2021/22. Saranno 12 i nostri calciatori che si uniranno alle rispettive selezioni durante questa sosta. Dopo l'estate riprende la corsa a Qatar 2022 con le qualificazioni alla prossima Coppa del Mondo, e parallelamente continua anche la fase di qualificazione a Euro 2023-U21.

Se in Europa le qualificazioni mondiali riprendono dopo la parentesi estiva di Euro 2020, nel continente africano inizia in questa finestra il secondo turno (di tre), con la volontà da parte delle squadre di partire nel migliore dei modi. In Europa c'è un potenziale Derby rossonero, con Francia-Bosnia dell'1 settembre che vedrà contrapporsi Maignan, Hernández e Krunić. Gli impegni verso Qatar 2022 coinvolgeranno, oltre al portiere ex Lille, anche altri tre rossoneri: Ballo-Touré, con il Senegal; Calabria e Florenzi, con l'Italia Campione d'Europa.

Mike Maignan e Theo Hernández: Francia

1 settembre 2021: Francia-Bosnia, Strasburgo (Francia) - Qualificazioni Mondiali 2022

4 settembre 2021: Ucraina-Francia, Kiev (Ucraina) - Qualificazioni Mondiali 2022

7 settembre 2021: Francia-Finlandia, Lione (Francia) - Qualificazioni Mondiali 2022

Simon Kjær: Danimarca

1 settembre 2021: Danimarca-Scozia, Copenaghen (Danimarca) - Qualificazioni Mondiali 2022

4 settembre 2021: Fær Øer-Danimarca, Tórshavn (Fær Øer) - Qualificazioni Mondiali 2022

7 settembre 2021: Danimarca-Israele, Copenaghen (Danimarca) - Qualificazioni Mondiali 2022

Fodé Ballo-Touré: Senegal

1 settembre 2021: Senegal-Togo, Thiès (Senegal) - Qualificazioni Mondiali 2022

7 settembre 2021: Congo-Senegal, Brazzaville (Congo) - Qualificazioni Mondiali 2022

Rade Krunić: Bosnia

1 settembre 2021: Francia-Bosnia, Strasburgo (Francia) - Qualificazioni Mondiali 2022

4 settembre 2021: Bosnia-Kuwait, Zenica (Bosnia) - Amichevole

7 settembre 2021: Bosnia-Kazakistan, Zenica (Bosnia) - Qualificazioni Mondiali 2022

Alexis Saelemaekers: Belgio

2 settembre 2021: Estonia-Belgio, Tallinn (Estonia) - Qualificazioni Mondiali 2022

5 settembre 2021: Belgio-Repubblica Ceca, Bruxelles (Belgio) - Qualificazioni Mondiali 2022

8 settembre 2021: Bielorussia-Belgio, Kazan (Russia) - Qualificazioni Mondiali 2022

Davide Calabria e Alessandro Florenzi: Italia

2 settembre 2021: Italia-Bulgaria, Firenze (Italia) - Qualificazioni Mondiali 2022

5 settembre 2021: Svizzera-Italia, Basilea (Svizzera) - Qualificazioni Mondiali 2022

8 settembre 2021: Italia-Lituania, Reggio Emilia (Italia) - Qualificazioni Mondiali 2022

Ismaël Bennacer: Algeria

2 settembre 2021: Algeria-Djibouti, Blida (Algeria) - Qualificazioni Mondiali 2022

7 settembre 2021: Burkina Faso-Algeria, Marrakech (Marocco) - Qualificazioni Mondiali 2022

Pierre Kalulu: Francia U21

2 settembre 2021: Francia-Macedonia del Nord, Le Mans (Francia) - Qualificazioni Euro 2023-U21

6 settembre 2021: Fær Øer-Francia, Toftir (Fær Øer) - Qualificazioni Euro 2023-U21

Alessandro Plizzari e Sandro Tonali: Italia U21

3 settembre 2021: Italia-Lussemburgo, Empoli (Italia) - Qualificazioni Euro 2023-U21

7 settembre 2021: Italia-Montenegro, Vicenza (Italia) - Qualificazioni Euro 2023-U21