Milan, riposo dopo l’Atalanta: la data della ripresa degli allenamenti

Il Milan , nell'ultimo impegno in Serie A, ha trovato il successo per 2-0 contro l' Atalanta , conquistando il quarto successo consecutivo senza subire reti. In seguito alla vittoria, il tecnico Stefano Pioli e lo staff hanno deciso di concedere due giorni di riposo alla squadra.

Secondo quanto riferito da MilanNews.it, infatti, la ripresa degli allenamenti a Milanello è fissata per mercoledì 1 marzo. La squadra poi si preparerà per il prossimo impegno in campionato contro la Fiorentina, che andrà in scena alle ore 20:45 di sabato 4 marzo.