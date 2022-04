Milan, il report dell’allenamento odierno: partita contro la Primavera

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha pubblicato il report dell'allenamento odierno. Partita contro la Primavera

“Squadra a Milanello questa mattina per la sessione di allenamento odierna, consueto ritrovo per colazione prima scendere negli spogliatoi.

Lavoro in palestra defaticante per gli undici partenti di ieri sera; in campo, dopo aver effettuato l'attivazione muscolare, gli altri componenti della rosa per la fase di riscaldamento con una serie di torelli, seguiti da alcune esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni. L'allenamento è proseguito con una partita di allenamento, tre tempi di 20 minuti, contro la formazione Primavera.