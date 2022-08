Milan, il report dell’allenamento odierno: presente la dirigenza al completo

L'allenamento - il primo in rossonero per il nuovo acquisto Charles De Ketelaere - è iniziato in palestra per l'attivazione muscolare ed è proseguito sul campo centrale, dove la squadra ha iniziato il lavoro con il pallone tramite alcuni torelli a tema. Successivamente, gruppo impegnato in una serie di esercitazione tecniche focalizzate sulle conclusioni; una partitella su campo ridotto ha chiuso la sessione odierna.