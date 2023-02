Milan, il report dell’allenamento odierno: Sheva e Tassotti presenti a Milanello

(fonte acmilan.com) - Rossoneri a Milanello per un allenamento mattutino : ritrovo a colazione prima della seduta di giornata. Presenti presso il centro sportivo per seguire il lavoro della squadra Paolo Maldini e Frederic Massara. insieme a due graditissimi ospiti: Andriy Shevchenko e Mauro Tassotti .

Prima parte dell'allenamento in palestra per l'attivazione muscolare, poi squadra divisa in due gruppi: il primo, composto dagli undici partenti della partita con il Monza, ha lavorato in palestra mentre gli altri componenti della rosa hanno disputato una partita di allenamento (due tempi da 25 minuti) con la formazione Primavera.