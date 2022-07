Milan, il report dell’allenamento: doppia seduta per i ragazzi di Pioli

Altra giornata di allenamento per il Milan in vista della prossima stagione. Il report della sessione odierna pubblicato dal club rossonero

Altra giornata di allenamento per il Milan in vista della prossima stagione. Il report della sessione odierna pubblicato dal club rossonero.

Rossoneri a Milanello per colazione, come di consuetudine, prima di scendere negli spogliatoi per il primo allenamento odierno dedicato interamente a una serie di test atletici.