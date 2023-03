Milan, il report dell’allenamento: lavoro tattico a ranghi completi

(fonte:acmilan.com) - Questa mattina ritrovo a Milanello per l'allenamento, il primo a ranghi completi dopo la sosta nazionali in previsione del prossimo impegno di campionato con il Napoli di domenica 2 aprile alle ore 20.45. Presenti a Milanello per seguire il lavoro della squadra Paolo Maldini e Frederic Massara.