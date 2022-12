Milan, il report dell’allenamento odierno: presenti anche Maldini e Massara

(fonte acmilan.com) - Rossoneri a Milanello per colazione per l'ultimo allenamento prima di Natale: presenti, presso il Centro Sportivo , anche Paolo Maldini e Frederic Massara.

Inizio in palestra, per la consueta attivazione muscolare, per poi uscire sul campo dove il gruppo ha terminato la fase di riscaldamento con alcuni lavori atletici, eseguiti con l'ausilio degli ostacoli bassi. L'allenamento è proseguito con una partita di allenamento a ranghi misti con la formazione Primavera.