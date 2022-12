Milan, il report dell’allenamento odierno: doppia seduta per i rossoneri

Alla mattina, dopo un inizio in palestra, la squadra è scesa di nuovo in campo in una sessione aperta ai tifosi provenienti dagli Emirati Arabi con il Milan Club ufficiale UAE, Bahrein, Giordania, Libano e Oman. Una serie di esercizi atletici hanno anticipato la fase principale: 2 vs 2 con l'obiettivo di segnare, in prima battuta avendo quattro porticine a disposizione in uno spazio ristretto assistiti anche dall'appoggio dei portieri, poi attaccando e difendendo la porta grande serviti dai cross in fascia. Infine, sempre pallone protagonista ma per curare il possesso.