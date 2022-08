Milan, il report di oggi: 7-1 alla Pergolettese, allenamento martedì

Dopo la vittoria di sabato sera con il Vicenza, i rossoneri a Milanello hanno disputato la seconda amichevole del weekend contro l'US Pergolettese. Presenti presso il centro per seguire la partita Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara. Il risultato finale è di 7-1 per i rossoneri, cinque gol nel primo tempo e due nella ripresa: di seguito foto e tabellino dell'incontro.