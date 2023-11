Milan-PSG, Kjaer non fa la rifinitura con il gruppo | Champions League News

Simon Kjaer non dovrebbe farcela per Milan-PSG di domani sera a 'San Siro'. Il danese, infatti, è assente nell'allenamento di rifinitura

Simon Kjaer non dovrebbe farcela per Milan-PSG di domani sera alle ore 21:00 a 'San Siro'. Il danese, infatti, è assente nell'allenamento di rifinitura in corso in questo momento a Milanello in vista della sfida della 4^ giornata del Gruppo F della Champions League 2023-2024. Non è sul campo e, pertanto, si va verso il forfait del classe 1989.